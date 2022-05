Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 29.05.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Samstag, gegen 16 Uhr, wurde am Weegmannufer ein Handy gestohlen. Ein Unbekannter konnte in einem günstigen Augenblick einem 22-jährigem dessen Handy entwenden und anschließend zu Fuß flüchten. Der Wert des Mobiltelefons wird auf 500,- Euro beziffert.

Sonstiges

BAMBERG. Eine tätliche Auseinandersetzung wurde der Polizei am Samstag, gegen 18 Uhr, aus der Kloster-Banz-Straße gemeldet. Zwei Anwohner kamen offenbar wegen Nichtigkeiten in Streit und schlugen sich gegenseitig. Das Resultat waren zwei Leichtverletzte und eine zerrissene Halskette.

BAMBERG. Wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 25-jähriger verantworten. Der junge Mann hatte am Samstagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Nürnberger Straße einen Bekannten mit einem Messer angegriffen, diesen aber glücklicherweise nicht verletzt. Der Bamberger, er war übrigens nüchtern, konnte von der Polizei festgenommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung müssen von der Polizei noch ermittelt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 29.05.2022

Sachbeschädigungen

OBERHAID / STAFFELBACH. An einer Baustelle in Staffelbach wurden zwei Baumaschinen beschädigt. Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag wurden die Scheiben mit Steinen eingeworfen. Bei den beiden Baumaschinen handelt es sich um eine Planierraupe und um einen sog. Grader bzw. Straßenhobel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Diebstähle

PETTSTADT. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag wurde in Pettstadt im Eichenweg ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss abgesperrt. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke „Cube“, Farbe schwarz-grün. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Verkehrsunfallfluchten

SCHÖNBRUNN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Schönbrunn in der Unteren Schloßleite ein geparkter Pkw angefahren. Ein schwarzer Renault Twingo stand geparkt am rechten Fahrbahnrand. Eine Anwohnerin hörte in der Nacht einen lauten Schlag, so dass sich der Unfall wohl gegen 01:45 Uhr ereignete. Am nächsten Morgen wurde dann festgestellt, dass am geparkten Renault die rechte Fahrzeugfront und der rechte Radkasten eingedellt waren. Offensichtlich wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren, der sich anschließend entfernte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nach zu kommen. Am Renault Twingo entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

STRULLENDORF / ZEEGENDORF. Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh wurde in Zeegendorf in der Teuchatzer Straße eine Mauer angefahren. Die Mauer befindet sich auf einem Privatgrundstück und grenzt an die Straße. Offensichtlich stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Mauer. Hierbei wurde ein Stück der Mauer heraus gebrochen, weiterhin entstanden mehrere Kratzer. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 28.05.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Freitagmittag hat ein 35-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Forchheimer Straße zunächst seinen mitgeführten Rucksack mit diversen Waren befüllt und wollte dann den Kassenbereich verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Der Alarm des Kassenbereiches schlug jedoch an, sodass der 35-jährige vom Personal angehalten wurde. Die Waren im Wert von rund 150 Euro befanden sich noch im Rucksack. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnte ein Tierabwehrspray im Rucksack aufgefunden werden, welches offensichtlich nicht mehr dicht war, sodass geringe Mengen an Tierabwehrspray austraten.

Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl mit Waffen.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung einer Türe des Bekleidungsgeschäftes auf der Oberen Brücke. IN der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde die Glaseinfassung der Eingangstüre so beschädigt, dass ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Denkbar ist eine mutwillige Sachbeschädigung oder ein „Unfall“ eines betrunkenen Fußgängers.

In der Zeit von Donnerstagfrüh bis Freitagnachmittag wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher ein in Gaustadt, Fabrikbau, geparkt abgestellter Audi beschädigt. Der Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand dadurch, dass auf der Fahrerseite tiefe Kratzer eingebracht wurden.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitagabend hatte eine 82-jährige Frau ihren Pkw VW im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr in der Hornthalstraße geparkt abgestellt. Als sie wieder zum Fahrzeug hinzukam stellte sie fest, dass ein - vermutlich - größerer Kleinbus mit Anhängerkupplung gehen ihr eigenes Fahrzeug gestoßen war. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 70 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Bamberg Stadt entgegen.

Sonstiges

BAMBERG. Am Freitagvormittag wurde eine 51-jährige Fahrerin eines Kleintransporters einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten stellten bei der Frau zunächst eine Alkoholisierung von rund 0,7 Promille fest, was sich auch bei einem erneuten Test in der Dienststelle bestätigte. Die Frau musste ihren Weg zu Fuß fortsetzen und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Ähnlich erging es am Freitagabend gegen ca. 23.30 Uhr einem 24-jährigen Mann, der betrunken auf einem E-Scooter am Heinrichsdamm unterwegs war. Bei diesem Mann musste jedoch eine Blutentnahme angeordnet werden. Nach dieser konnte auch er zu Fuß nach Hause gehen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 28.05.2022

Sachbeschädigungen

KÖNIGSFELD. Im Tatzeitraum 10.00 h bis 17.45 h beschädigte am Donnerstag ein unbekannter Täter eine Marienstatue aus Sandstein. Die Statue befindet sich in der Kirche am Jakobsberg. Die Statue wurde an der rechten Hand beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

HALLSTADT. In der Bamberger Straße fuhr am Freitagnachmittag ein 65-jähriger Pedelecfahrer aus Unachtsamkeit gegen den rechten Bordstein und stürzte.

Durch den Sturz erlitt der 65-jährige eine Unterarmfraktur und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 20 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Im Zeitraum Freitag, 14.30 h bis 14.45 h wurde ein, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Löserstraße geparkter, grauer Pkw der Marke Ford, angefahren. Dem Geschädigten entstand ein Schaden am linken hinteren Radlauf. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Sachbeschädigungen

STAFFELBACH. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum Donnerstag, 18.00 h bis Freitag, 16.00 h zwei Baumaschinen. An den Maschinen, eine Raupe und ein Straßenhobel der Marke Komatsu, wurden die Scheiben mit Steinen angeworfen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Sonstiges

AMPFERBACH. Im Rahmen einer Einlasskontrolle bei einer Veranstaltung wurde bei einem 16-jährigen Jugendlichen ein „Grinder“ aufgefunden, welcher zum Zerkleinern von Rauschgift eingesetzt wird. Im Rahmen der Durchsuchung durch die Polizeibeamten wurde zudem in seiner Geldbörse Rauschgift aufgefunden. 0,11 Gramm Marihuana und 2,07 Gramm Amphetamin und der „Grinder“ wurden beschlagnahmt. Der Jugendliche wurde vor Ort an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Strafanzeige wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz folgt.

GUNDELSHEIM. Ein 23-jähriger Mann stieg am Freitagmorgen in den Bus ein und weigerte sich, eine FFP2-Maske zu tragen. Diese Tragepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist durch die 16. BayIfSMV geregelt.

Auch nach mehrmaligem Ermahnen weigerte sich der 23-jährige die Maske zu tragen.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetzt ist die Folge.

OBERHAID. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mussten die Polizeibeamten bei einem 48-jährigen Nissan-Fahrer Geruch nach alkoholischen Getränken feststellen. Ein, vor Ort durchgeführter, Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 48-jährige muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

