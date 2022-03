Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 13.03.2022

BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bamberger Süden zu einer Streitigkeit zwischen einem Pärchen, in dessen Zuge die Polizei hinzugerufen wurde. Da sich der 34-jährige Mann sehr aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei griff er einen eingesetzten Polizeibeamten tätlich an. Der Polizist blieb unverletzt, der Beschuldigte musste seinen Rausch in einer Zelle der Polizei Bamberg ausschlafen.

BAMBERG. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde durch die Polizei Bamberg - Stadt ein Fahrradfahrer in der Unteren Königstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Mann wurde Alkoholgeruch festgestellt, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Fahrrad wurde vor Ort außer Betrieb genommen. Den Radler erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

BAMBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr die Beifahrerfensterscheibe eines in der Schützenstraße geparkt abgestellten Audi beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro eingetreten ist.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bamberg-Stadt entgegen.

BAMBERG. Am Samstagnachmittag befand sich gegen ca. 14 Uhr eine Bambergerin in der Norma-Filiale in der Pödeldorfer Straße. Sie legte für einen kurzen Moment ihren Geldbeutel in einem Regal ab und wurde in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen des Geldbeutels fest. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg - Stadt in Verbindung zu setzen.

BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch Beamte der Polizei Bamberg - Stadt mehrere Fahrer von Kleinkrafträdern und E-Scootern beanstandet, da sie noch nicht über den erforderlichen neuen Versicherungsschutz für die jeweiligen Fahrzeuge verfügten und dennoch am Straßenverkehr teilnahmen. Für das aktuelle Versicherungsjahr 2022 ist ein grünes Versicherungskennzeichen nötig.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 12.03.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am frühen Morgen des 11.03. stieg ein unbekannter Täter in eine Gaststätte am Pfahlplätzchen ein. Der Täter hebelte eine Schublade auf und entwendete aus den darin befindlichen Geldbeuteln insgesamt 1150 EUR. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen machen konnten, sich unter 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Im Zeitraum vom 25.02. bis 11.03. wurde in der Neuerbstraße ein Fahrrad der Marke Cube durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad war dort mittels eines Fahrradschlosses an einem Metallständer festgekettet. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Am Freitag, 11.03. befand sich ein 30-Jähriger in einem Bamberger Bekleidungsgeschäft. Er nahm sich hier eine Jacke und ein Schal mit in die Umkleidekabine, verlies diese jedoch ohne die Waren. Der Ladendetektiv konnte in der Kabine nur noch die herausgeschnittenen Warenetiketten auffinden. Der Täter konnte schließlich durch eine Streife der PI Bamberg-Stadt gestellt werden. Hierbei wurde bei ihm sowohl die Jacke, als auch der Schal, welche entwendet worden waren, festgestellt. Zudem wurde noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei dem Dieb festgestellt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahl und eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

BAMBERG. Beinahe zeitgleich ereigneten sich zwei weitere Ladendiebstähle zu denen die Bamberger Polizei ausrücken musste. Zum einen entwendete ein 14-Jähriger in der Promenadestraße Nahrungsmittel. Hierbei konnte im Rahmen der Durchsuchung weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften festgestellt werden. Des Weiteren entwendete ein 30-Jähriger ebenfalls Nahrungsmittel aus einem Geschäft in der Pödeldorfer Straße. Beide erwartet nun eine Anzeige.

BAMBERG. Am 09.03. wurde das Handy einer 48-Jährigen aus ihrer Handtasche, welche sie in einer Kneipe im Elsterweg an einen Stuhl gehängt hatte, durch einen Unbekannten entwendet. Die Dame hatte ihre Tasche nur kurz aus den Augen gelassen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 entgegen.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. In der Nacht vom 10.03. zum 11.03. wurde am Pfahlplätzchen durch einen unbekannten Täter die Glasscheibe eines Geschäfts beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 170 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 zu melden.

Sonstiges

BAMBERG. Am Samstag früh wurde eine 28-Jährige am Bamberger Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihr eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Dame erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

BAMBERG. Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof wurde bei einem 42-Jährigen ein Böller ohne die erforderliche CE-Kennzeichnung aufgefunden. Dieser wurde ebenfalls sichergestellt. Den Herrn erwartet nun eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.

