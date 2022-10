Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 09.10.2022

Diebstahlsdelikte

Renitenter Ladendieb.

Bamberg. Am 08.10.2022, gegen 18:25 Uhr, fiel ein 30 Jahre alter Mann auf, als er beim Verlassen eines Geschäftes, am Maximiliansplatz in Bamberg, den Diebstahlsalarm auslöste. Der Grund für den Alarm wurde schnell gefunden. Offensichtlich hatte der Mann versucht zwei Jacken zu entwenden. Da der Ladendieb anschließend noch einen Zeugen bedrohte und beleidigte, wurde er anschließend auch wegen dieser Delikte angezeigt.

E-Bike in der Gartenstadt gestohlen.

Bamberg. In der Zeit vom 02.10.2022, 18:00 Uhr auf den 04.10.2022, 16:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das versperrte E-Bike eines 33 Jährigen. Das grau/schwarze Fahrrad der Marke Winora stand zuvor abgesperrt in der Greiffenbergstraße in Bamberg. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades und dessen Dieb nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sachbeschädigungen

Unbekannter beschädigt drei Fahrzeuge in der Pödeldorfer Straße.

Bamberg. Bereits am 29.09.2022, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter drei Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pödeldorfer Straße geparkt waren. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1.750,- Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210, bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Verletzten in der Memmelsdorfer Straße.

Bamberg. Am 08.10.2022, gegen 18:18 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Feldkirchenstraße in Bamberg, in Richtung Memmelsdorfer Straße. Gleichzeitig befuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Memmelsdorfer Straße, in Richtung Feldkirchenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah die 34 Jährige dann ein Rotlicht und die Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Die 34 Jährige wurde anschließend in Klinikum Bamberg gebracht werden, da sie bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Das sie begleitende zweijährige Kind blieb zum Glück unverletzt. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

Unfallfluchten

Sonstiges

Fahrradfahrer führt Drogen mit sich.

Bamberg. Ein fehlendes Fahrtlicht am Fahrrad eines 34 Jährigen führte am 09.10.2022, gegen 00:05 Uhr, zu einer Verkehrskontrolle des Fahrradfahrers. Dieser zeigte sich während der Kontrolle zunehmend nervös. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der Fahrradfahrer Rauschmittel mit sich führte, für welche er keine Erlaubnis hatte. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Verletzter Diskobesucher landet in der Zelle.

Bamberg. Am 09.10.2022, gegen 02:45 Uhr, wurden die Polizei und auch der Rettungsdienst über eine verletzte Person in einer Diskothek in der Ludwigstraße informiert. Während der Rettungsdienst bereits nach kurzer Zeit seine Arbeit beendete, da der Mann nicht behandlungsbedürftig war, wurden die eingesetzten Polizeibeamten noch etwas länger beschäftigt. Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich aufgrund seiner Alkoholisierung durchgehend aggressiv und versuchte andere Diskobesucher anzugehen, weshalb er seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen durfte.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter.

Bamberg. Bei der Kontrolle einer 18 Jährigen, welche am 08.10.2022, gegen 22:30 Uhr, mit einem Miet-E-Scooter in der Zollnerstraße unterwegs war, ergab sich der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums. Da sich dieser bei einem freiwilligen Urintests bestätigte, musste sich die junge Frau einer Blutentnahme unterziehen lassen. Sollte auch die Blutuntersuchung positiv ausfallen, muss die die junge Frau mit einem Bußgeld und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 09.10.2022

Stadtgebiet Bamberg

Verkehrsunfälle

Unfall zu spät gemeldet

Bamberg Bereits am Freitag, kurz vor Mitternacht ereignete sich auf der BAB A73 in Fahrtrichtung Suhl kurz nach der Anschlussstelle Bamberg-Ost ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw zu weit nach rechts und touchierte die hier befindliche Außenschutzplanke. Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um seine verkehrsrechtlichen Pflichten zu kümmern. Erst am Folgetag verständigte er die zuständige Verkehrspolizei. Bei einer Nachschau an der Unfallörtlichkeit konnten mehrere beschädigte Schutzplankenfelder festgestellt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,- Euro geschätzt.

Aufgrund der Gesamtumstände muss sich der Fahrzeugführer nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Sonstiges

Auf „frischer Tat“ ertappt

Bamberg-Ost Am Freitag konnten in den Mittagsstunden Schleierfahnder der Verkehrspolizei in der Moosstraße eine männliche Person beobachten, welche einen Laternenmast mit einem Fussball-Fanaufkleber „verschönerte“. Bei der folgenden Kontrolle konnten insgesamt weitere 19 Aufkleber aufgefunden werden. Zudem wurde im Zuge der Kontrolle eingeräumt, dass zuvor weitere Aufkleber, welche sich manuell nicht mehr entfernen ließen, von der Person verklebt wurden. Auf die Person kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.



Landkreis Bamberg

Sonstiges

„Geisterfahrer“ auf der BAB A73

Breitengüßbach Am Samstagvormittag sorgte ein roter Kleiwagen für Aufregung auf der BAB A73. Seitens anderer Verkehrsteilnehmer wurde mitgeteilt, dass eben jener Kleinwagen zwischen den Anschlussstellen Breitengüßbach-Mitte und Breitengüßbach-Süd (Richtungsfahrbahn Feucht) entgegen der Fahrtrichtung, somit Richtung Suhl unterwegs war. Trotz sofortig eingeleiteter Fahndung mit mehreren uniformierten Streifen konnte besagter Pkw nicht mehr angetroffen werden. Bekannt ist bislang nur, dass es sich bei dem Falschfahrer vermutlich um einen älteren Herrn gehandelt hat. Glücklicherweise kam es bei der Aktion zu keinem Unfall.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, bzw. dem Fahrer geben können, bzw. durch eben geschilderten Vorgang gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Tel. 0951/9129-510 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 09.10.2022

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallfluchten:

Einbrüche:

Diebstähle:

Sachbeschädigungen:

GUNDELSHEIM: Ein unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Samstag 07.30 bis 13.00 Uhr die Rückseite der Turnhalle von der Grundschule mit schwarzer Farbe. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Sonstiges:

RATTELSDORF: Am Samstagnachmittag wurde im OT Zaugendorf ein Opelfahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 68-jährige Fahrer unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Bußgeldanzeige gefertigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 08.10.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Am Freitag, gegen 21.30 Uhr, wurde auf einer Feierlichkeit in Bug ein Geldbeutel entwendet. Das Portmonee konnte kurze Zeit später wieder aufgefunden werden, allerdings fehlte daraus das Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.



Sachbeschädigungen

Bamberg. Vermutlich in der Schützenstraße wurde am Freitag ein Pkw-Reifen zerstochen. Der geschädigten Autohalterin entstand Schaden in Höhe von 300,- Euro.

Im Sandbad wurde am Freitag ein Graffiti angebracht. Ein Unbekannter beschmierte eine Wand mit einem Farbstift. Der Schaden wird auf 50,- Euro geschätzt.

Ein eingeschlagenes Kellerfenster wurde aus der Zollnerstraße gemeldet. Hier hatte ein 36-jähriger offenbar aus Frust nach einem Streit mit einer Bekannten seiner Wut freie Bahn gelassen. Die Reparatur wird wohl mindestens 200,- Euro kosten.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Offenbar betrunken verursachte am Freitag, gegen 22.40 Uhr, eine 23-jährige Frau in der Egelseestraße einen Unfall. Die Bambergerin war mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten Suzuki gefahren und deshalb gestürzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, dies hatte eine Blutentnahme zur Folge. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 08.10.2022

Diebstähle

FRENSDORF. Im Zeitraum vom 27.09. bis 07.10. wurde durch bislang Unbekannte versucht ein Fenster der DLRG-Hütte am Frensdorfer Naturbadesee einzuschlagen. Zudem wurde das Schloss einer Kiste aufgehebelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro

Wer konnte den Vorfall beobachten? Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.



Verkehrsunfälle

BAUNACH. Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Baunach zu einem Zusammenstoß mit zwei Pkw. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Suzuki in der Verlängerung des Kutscherwegs auf einer Flurstraße. Hier übersah er einen von rechts kommenden 56-Jährigen Citroen-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Geschädigten in den rechtsseitigen Graben geschoben und kam dort zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschäden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.



SCHLÜSSELFELD. In der Nach von Freitag aus Samstag wurde einem BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit zum Verhängnis. Im Bereich Schlüsselfeld verlor der 21-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst frontal gegen eine Hauswand. Anschließend schleuderte der Pkw auf die andere Straßenseite und beschädigte eine Laterne. Die 18-jährige Beifahrerin war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und verletzte sich am Kopf. Sie wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zumute auf ca. 30.000 Euro.

