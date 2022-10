Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 08.10.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Am Freitag, gegen 21.30 Uhr, wurde auf einer Feierlichkeit in Bug ein Geldbeutel entwendet. Das Portmonee konnte kurze Zeit später wieder aufgefunden werden, allerdings fehlte daraus das Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.



Sachbeschädigungen

Bamberg. Vermutlich in der Schützenstraße wurde am Freitag ein Pkw-Reifen zerstochen. Der geschädigten Autohalterin entstand Schaden in Höhe von 300,- Euro.

Im Sandbad wurde am Freitag ein Graffiti angebracht. Ein Unbekannter beschmierte eine Wand mit einem Farbstift. Der Schaden wird auf 50,- Euro geschätzt.

Ein eingeschlagenes Kellerfenster wurde aus der Zollnerstraße gemeldet. Hier hatte ein 36-jähriger offenbar aus Frust nach einem Streit mit einer Bekannten seiner Wut freie Bahn gelassen. Die Reparatur wird wohl mindestens 200,- Euro kosten.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Offenbar betrunken verursachte am Freitag, gegen 22.40 Uhr, eine 23-jährige Frau in der Egelseestraße einen Unfall. Die Bambergerin war mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten Suzuki gefahren und deshalb gestürzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, dies hatte eine Blutentnahme zur Folge. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 08.10.2022

Diebstähle

FRENSDORF. Im Zeitraum vom 27.09. bis 07.10. wurde durch bislang Unbekannte versucht ein Fenster der DLRG-Hütte am Frensdorfer Naturbadesee einzuschlagen. Zudem wurde das Schloss einer Kiste aufgehebelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro

Wer konnte den Vorfall beobachten? Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.



Verkehrsunfälle

BAUNACH. Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Baunach zu einem Zusammenstoß mit zwei Pkw. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Suzuki in der Verlängerung des Kutscherwegs auf einer Flurstraße. Hier übersah er einen von rechts kommenden 56-Jährigen Citroen-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Geschädigten in den rechtsseitigen Graben geschoben und kam dort zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschäden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.



SCHLÜSSELFELD. In der Nach von Freitag aus Samstag wurde einem BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit zum Verhängnis. Im Bereich Schlüsselfeld verlor der 21-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst frontal gegen eine Hauswand. Anschließend schleuderte der Pkw auf die andere Straßenseite und beschädigte eine Laterne. Die 18-jährige Beifahrerin war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und verletzte sich am Kopf. Sie wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zumute auf ca. 30.000 Euro.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay