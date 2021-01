Aufgrund von Lärmbelästigung wurde eine Streifenbesatzung der Polizei-Inspektion Bamberg-Stadt in den Abendstunden des Samstag auf eine Feier in der Zollnerstraße in Bamberg aufmerksam. Eine Überprüfung ergab, dass sich in einer Wohnung mehrere Personen aus verschiedenen Hausständen zum Alkoholkonsum getroffen hatten. Alle Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die geltenden Infektionsschutzregelungen.

Im Verlauf des Samstagabends wurden auch insgesamt drei Personen im Stadtgebiet von Bamberg angetroffen und kontrolliert. Diese konnten keinen triftigen Grund vorweisen und verstießen gegen die nächtliche Ausgangssperre im Sinne des geltenden Infektionsschutzgesetzes. Gegen diese Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.