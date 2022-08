Zu gleich zwei Einbrüchen ist es in der Nacht von Donnerstag (25. August 2022) auf Freitag (26. August 2022) in Oberhaid (Landkreis Bamberg) gekommen. Die Einbrecher*innen drangen vergangene Woche nicht nur in eine Metallbaufirma in Oberhaid ein, sondern schlugen auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher*innnn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zu den beiden Firmengeländen in der Straße „Im Maintal“. Sie stiegen jeweils über Fenster an den Gebäuderückseiten ein. Im Fall des metallverarbeitenden Betriebes schlugen sie dieses einfach ein: Bei der Lagerhalle auf der anderen Straßenseite zwickten sie zunächst Eisenstäbe einer Fenstervergitterung auf.

Einbruch und Diebstahl: Diebe flüchten mit Firmenwagen

Anschließend durchsuchten sie die jeweiligen Räumlichkeiten und bedienten sich an gelagerten Baumaschinen und dazugehörigen Gerätschaften, Werkzeugen sowie Lacken und Farben. Zudem flexten sie in den Büroräumen der Metallverarbeitung gewaltsam einen metallenen Schlüsselkasten auf und schnappten sich den Fahrzeugschlüssel eines Firmenwagens.

In dem Kastenwagen waren weitere Baumaschinen gelagert. Offenbar nutzten die dreisten Diebe auch gleich den Firmenwagen und verstauten darin ihre Beute, ehe sie unerkannt flüchteten.

Der genaue Schaden durch die gestohlenen Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte jedoch im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der Sachschaden an beiden Örtlichkeiten liegt bei jeweils mehreren tausend Euro.

Zwei Einbrüche in einer Nacht: Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeug*innen, die Donnerstagnacht, zwischen 23 Uhr und Mitternacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.