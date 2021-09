Bamberg vor 48 Minuten

Körperverletzung

Obere Sandstraße in Bamberg: Versehentliche Berührung führt zu Prügelei in Bar

In einer Bar in der Oberen Sandstraße in Bamberg kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Der Grund: Ein 22-Jähriger berührten einen Unbekannten aus Versehen an der Schulter.