Eine Reihe von Ladendiebstählen war am vergangenen Wochenende zu registrieren. So wurde am Freitag gegen 17.20 Uhr ein junger Mann von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt eine Flasche Schnaps in seiner Jackentasche versteckte. Als der Mann auf den Ladendetektiv aufmerksam wurde, versuchte er, die Flasche wieder loszuwerden, was ihm jedoch nicht gelang. Der Ladendieb erhielt eine Anzeige sowie ein längeres Hausverbot.

Am Samstag kam es im Verlauf des Nachmittags zu einem Ladendiebstahl von Nahrungsmitteln in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße. Ein 32-jähriger Mann aus Bamberg wurde von Angestellten beobachtet, wie er mehrere Sachen in seinem Rucksack versteckte und den Supermarkt wieder verließ. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Ebenfalls am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einer Drogerie am Maximiliansplatz in Bamberg . Dabei öffnete ein unbekannter Täter mehrere Parfümpackungen und entnahm deren Inhalt. Als er von einer Angestellten angesprochen wurde, rannte er weg. Am Ausgang des Drogeriemarktes wurde die Person von einer weiteren Angestellten angesprochen und festgehalten. Daraufhin riss sich der Mann los und rannte in Richtung Kettenbrücke davon. Bei dieser Person handelt es sich um einen schlanken Mann mit einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei-Inspektion Bamberg-Stadt, Telefonnummer 0951/91290.