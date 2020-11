Wie die Polizei mitteilt, wurden nach dem Absturz eines Kletterers im Frankendorfer Klettergarten bei Buttenheim nun einige Routen vorübergehend gesperrt.

Der 38-Jährige erlitt bei dem Unfall am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen. Spezialisten für Berg- und Kletterunfälle der Oberfränkischen Polizei haben die Ermittlungen übernommen. Der Mann aus dem Landkreis Bamberg befand sich mit einem Begleiter in dem Klettergarten und hatte das Ende der Route "Vajoletkante" erreicht. Anschließend sollte er von seinem Kletterpartner am Sicherungsseil wieder zum Routeneinstieg abgelassen werden.

Dabei brach der einzementierte Umlenkhaken am Routenende vollständig aus. Lediglich dem glücklichen Umstand, dass noch alle beim Aufstieg verwendeten Zwischensicherungen eingehängt waren, ist es zu verdanken, dass der Kletterer nicht in die Tiefe und auf den massiven Boden stürzte. Dennoch prallte der Kletterer unkontrolliert an die Felswand. Ein Sachbearbeiter für Berg- und Kletterunfälle beim Polizeipräsidium Oberfranken übernahm die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache. Nach einer Ortsbesichtigung am Samstag wurden einige Routen im Klettergarten aus Gründen der Unfallprävention vorübergehend polizeilich gesperrt. Dies betrifft sechs Kletterrouten im Sektor "Vajoletewinkel". Das weitere Vorgehen, insbesondere die fachkundige Überprüfung der nun gesperrten Kletterrouten, erfolge in dieser Woche in enger Absprache zwischen den polizeilichen Sachbearbeitern und der Gemeinde Buttenheim.pol