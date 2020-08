Nach Absage der Sandkerwa: Befürchtet die Polizei eine "Wilde Kerwa"?

Jährlich strömen Ende August Hunderttausende Menschen durch das Bamberger Sandgebiet. Stehen gemütlich beisammen, lauschen einem der zahlreichen Musik-Auftritte oder feiern ausgelassen. Doch in diesem Jahr ist es anders: Die traditionelle Sandkerwa, für die Bamberg auch überregional bekannt ist, fällt 2020 aus.

Die Corona-Pandemie und das Verbot von Großveranstaltungen machten alle Hoffnung auf die Traditionsveranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum 70. Mal stattgefunden hätte, schnell zunichte. Die Entscheidung hätten Stadtverwaltung, Bürgerverein und Veranstalter gemeinsam getroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt aus dem April. "Wir alle bedauern diese Entscheidung sehr und sie fiel uns nicht leicht. Aber die Absage war zum Schutz der Bevölkerung unumgänglich", betonte Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). "Die Gesundheit der Betreiber und der Besucher ist wichtiger als ein Volksfest."

Gibt es eine "Wilde Kerwa" wie 2017?

Seit 1951 wird die Sandkerwa, so wie wir sie heute kennen, gefeiert. Dass die beliebte Kirchweih ausgefallen ist, gab es zuvor erst ein Mal. Das war 2017 und hatte vor allem finanzielle Gründe. Erheblich weniger los war in Bamberg jedoch nicht. Vor drei Jahren trafen sich zum eigentlichen Zeitpunkt der Sandkerwa trotzdem scharenweise Feierlustiger im Sandgebiet.

Zahlreiche Fans wollten den Ausfall offenbar nicht hinnehmen und feierten im August 2017 kurzerhand eine "Wilde Sandkerwa" in der Sandstraße. Befürchtet die Polizei durch den coronabedingten Ausfall der Sandkerwa 2020 ähnliche Szenen?

Vor drei Jahren gab es freilich keine Pandemie, dennoch werden wahrscheinlich auch am kommenden Wochenende einige Menschen den Weg in die Bamberger Innenstadt finden. Die Bamberger Polizei ist deshalb für das "Sandkerwa"-Wochenende gut aufgestellt.

"Stehbier-Verbot" und verstärkte Kontrollen der Polizei

Unabhängig von der Corona-Pandemie gibt es in Bamberg bereits seit dem Jahr 1972 eine "Sondernutzungssatzung", die besagt, dass der Verzehr von Alkohol in bestimmten Bereichen, besonders bei einem längeren Aufenthalt, eine unerlaubte Sondernutzung darstellen könnte. Das sogenannte "Stehbier-Verbot" gibt es in Bamberg also schon lange. Der Genuss von Alkohol in der Sandstraße oder auf der Unteren Brücke wurde jedoch lange Zeit geduldet.