In der kommenden Woche werden am Montag und am Dienstag wieder keine Stadtbusse fahren. Über eine entsprechende Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi informierten die Stadtwerke am Donnerstagnachmittag. "Erstmals wird der Bamberger ÖPNV an zwei aufeinander folgenden Tagen bestreikt", erklärt dazu Stadtwerke-Pressesprecher Jan Giersberg. "Für Fahrgäste hat das zur Folge, dass sie sich an beiden Tagen eine Alternative zum Bus suchen müssen, weil wir unseren Stadtbusverkehr komplett einstellen müssen". Die laufenden Tarifverhandlungen kommentiere man seitens der Stadtwerke nicht.