Polizeiobermeisterin Yvonne H. (35, Name geändert) wollte nach ihrer ersten Elternzeit 2014 in den Tagesdienst ohne Schichtdienst, um die Arbeitszeit auf die Kita-Zeit abzustimmen. Laut Yvonne H. lehnte ihr Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bamberg Land diesen Wunsch aber schroff ab und drohte der Polizeibeamtin: „Wenn Sie Tagesdienst oder Teilzeit machen wollen, mache ich Ihnen keine Hoffnungen für zukünftige Beurteilungen. Teilzeit ist nicht möglich, Sie müssen Schichtdienst machen.“

Erst nachdem sich H. an den Personalrat und den Gleichstellungsbeauftragten gewandt hatte, konnte in einem gemeinsamen Gespräch eine Lösung gefunden werden. Der Personalrat erinnerte sich als Zeuge an dieses Gespräch: „Es gibt mit dem Dienststellenleiter immer wieder Probleme in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er hat da eine manifestierte und unverrückbare Meinung. Im Gespräch mit Frau H. kam es zu einer emotionalen Schieflage des Dienststellenleiters. Er schrie plötzlich 'Raus, alle müssen jetzt raus hier, ich brauch' Luft zum atmen'."

Zwei Polizeiobermeisterinnen werden nach ihrer Elternzeit von einer Führungsperson diskriminiert

Ein Jahr später wollte H. sich intern weiterbilden und ein Praktikum in der Ermittlungsgruppe der Polizei Bamberg machen. Der stellvertretende Dienststellenleiter Werner R. sicherte ihr das auch mündlich zu (das sagt er später auch als Zeuge), doch der Dienststellenleiter blockte ab. Laut Aussage von H. sagte er: „Da sind Sie mit 30 Jahren noch viel zu jung, da können wir mal ab 40 drüber reden. Das muss man sich verdienen.“ In den Jahren darauf haben laut H. jüngere männliche Kollege das Praktikum gestattet absolviert.

2016 wird die Klägerin von dem Dienststellenleiter gefragt, ob sie ihre Familienplanung abgeschlossen habe. H. fühlte sich schlagartig unwohl: „Ich hatte damals regelrecht Angst, nochmals schwanger zu werden.“ H. vertraute sich einer Sozialpädagogin des polizeilich-sozialen Dienst an. Der Vorsitzende Richter Dr. Thomas Böse befragte die Sozialpädagogin informell, ob die Inspektion Bamberg-Land aus ihrer Sicht problematisch sei. „Es ist die einzige Dienststelle in Oberfranken, in der sich Frauen an mich mit Problemen zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit wenden. Der Dienststellenleiter lässt keinen Spielraum für Verhandlungen, ringt um jede einzelne Stunde, um jedes Zeitfenster.“

Negativer Höhepunkt war für H. die periodische Dienstbeurteilung für den Zeitraum vom 1.Juni 2014 bis zum 31. Mai 2017: Sie wurde durchweg einen Punkt schlechter bewertet als zuvor, auch der Beförderungsvermerk war gestrichen. Beides Merkmale für ein grobes Fehlverhalten des Beamten. H. rutschte in der internen Reihung der Dienstgruppe auf Platz 23 von 24 ab. Für sie unverständlich und Grund für eine Klage, diese Beurteilung aufzuheben. Auch der stellvertretende Dienststellenleiter Werner R. sagte über H. aus: „Sie hatte keine schlechteren Leistungen erbracht als vorher und ist trotzdem nach unten gerutscht. Sie ist eine leistungsbreite Kollegin, die viel ausprobieren will. Da gab es eigentlich nichts zu beanstanden.“ Mittlerweile hat H. die Dienststelle gewechselt.

Nach der Elternzeit wurden beide Frauen in der internen Reihung der Dienstgruppe nach unten gestuft

Nach einer Beratung zog die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Dr. Thomas Boese (auch Präsident des Verwaltungsgerichts) eine Zwischenbeurteilung: „Wir haben ganz erhebliche Zweifel an der Plausibilität der Dienstbeurteilung. Und aufgrund einer möglichen Voreingenommenheit bei dem Dienststellenleiter legen wir der Beklagten nahe, die Beurteilung aufzuheben.“ Das wollten die Vertreter des Polizeipräsidiums Oberfranken aber nicht, sie wollten den betroffenen Dienststellenleiter unbedingt als Zeugen hören. Dieser war geladen, entschuldigte sich aber mit einer Krankschreibung beim Vorsitzenden Richter Dr. Thomas Boese telefonisch. Daher wurde das Verfahren vertagt, bis die betroffene Führungsperson wieder gesund ist.

Anders war der Fall bei Nicole M. (34, Name geändert): Sie war 2012 zum letzten Mal zur Polizeiobermeisterin befördert worden, 2014 folgte eine Elternzeit mit dem zweiten Kind, 2015 war sie vier Monate schwanger in Vollzeit im Dienst, 2016 wieder in Elternzeit. Von den 36 Monaten des dienstlichen Beurteilungszeitraum (1. Juni 2014 bis 31.Mai 2017) war sie vier Monate im Dienst. Ihr damaliger Gruppenleiter lobte sie trotzdem: „Dir braucht man keinen zur Seite stellen, man hat nicht das Gefühl, dass du überhaupt weg warst.“

Im August 2017 (während in der Elternzeit) kam die dreifache Mutter mit dem Dienststellenleiter zum Beurteilungsgespräch zusammen. Und bekam dort den Schock: Sie wurde um zwei Punkte schlechter bewertet, fiel von 9 auf 7 Punkte, in einigen Unterbewertungen wie Teamverhalten oder Arbeitsmenge sogar um noch mehr Punkte, auch der Beförderungsvermerk fehlte. In der internen Reihung der Dienstgruppe war sie mit Platz 24 von 24 die „schlechteste“ Polizistin.

Ungerechte Bewertungen: Die Dienstbeurteilungen werden aufgehoben

M. erinnerte sich in ihrer Aussage: „Das hat mit schlagartig den Boden unter den Füßen weggezogen. Auf meine Frage, warum ich heruntergestuft wurde, antwortete er: 'Sie waren ja nie da, also muss jemand anders die Punkte bekommen. Immer wieder mussten Sie sich neu einarbeiten. Andere konnten sich entfalten und zeigen, Sie nicht. Da haben andere Kollegen sie eben überholt. Wenn Sie sich vorstellen können, die Dienststelle zu wechseln, kann ich das verstehen.' Aber ich will nicht zu einer anderen Dienststelle, ich will nur Gerechtigkeit. Es gab im Beurteilungszeitraum kein Disziplinarverfahren, keine Bürgerbeschwerden, nichts, weswegen ich schlechter bewertet werden konnte.“

Dass die Bewertungen ungerecht waren, sahen auch die Vertreter des Polizeipräsidiums Oberfranken so und stimmten zu, dass die Dienstbeurteilung komplett aufgehoben und neu erstellt wird. Mit dem Beschluss stellte die Kammer auch das Verfahren ein.

Rainer Roth, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Nürnberg, der beide Polizistinnen vertreten hat, sagte nach dem Verhandlungsende: „Die Vereinbarkeit von Ehe, Familie, Kinder und Beruf ist in Deutschland nicht immer sichergestellt, deshalb ist es wichtig, dass es Frauen gibt, die ihre Rechte durchsetzen wollen und auch vor Gericht gewinnen können. Zum Führungsverhalten eines Vorgesetzten gehört, die Interessen von Frauen und Männern in Teilzeit zu berücksichtigen, das ist hier nicht geschehen. Es lohnt sich gegen Benachteiligung insbesondere als Frau im Beruf anzukämpfen, das zeigen die Fälle der beiden Polizistinnen.“

Text: Daniel Löb