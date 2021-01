Das Zentrum für Mittelalterstudien lädt heute Abend um 19 Uhr zum Online-Vortrag "Farmsteads and gardening in late medieval Palestine: recent archaeological work at Khirbet Beit Mazmil, Jerusalem" ein. Referent ist Bethany Walker. Teilnehmen kann man unter dem Link https://uni-bamberg.zoom.us/j/98348602618, Kennwort: pY$^9@. red