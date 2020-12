"Anfangs war es der Schulgemeinde freigestellt, sich einen Schullehrer zu wählen und der nächste Besste, der etwas lesen und schreiben konnte, wurde hierzu für tauglich befunden. Die letzten Schullehrer waren Johann Brunner, Bauer von hier und Hainz, Schullehrerssohn von Kemmern."

Wenig schmeichelhaft, was Hans Bäuerlein, Hauptlehrer an der Katholischen Schule in Sassendorf, über die Anfänge des örtlichen Schulwesens in seiner im Jahr 1912 angelegten Schulchronik zu Papier bringt. Aber durchaus nicht ungewöhnlich, denn die 1793 auf Veranlassung von Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal eingerichtete Dorfschule war als eine von zahlreichen Schulgründungen des Bischofs entstanden, so etwas wie eine staatliche Schulaufsicht oder -pflicht gab es noch nicht. Auch eine professionelle Ausbildung von Lehrern existierte nicht, so dass es oft Bauern oder Handwerker waren, die ihre geringen Kenntnisse im Lesen und Schreiben an die Kinder weitergaben.

Die Kirchen waren es, die sich in früheren Jahrhunderten um eine zumindest rudimentäre Bildung von Kindern kümmerten. Für Scheßlitz, Hallstadt, Rattelsdorf und Burgebrach sind schon im 14. und 15. Jahrhundert Pfarrschulen überliefert. Es bestand aber keine Pflicht, diese Schulen zu besuchen und der Unterricht fand in der Regel nur in den Wintermonaten statt, da die Kinder als Hilfskräfte in der Landwirtschaft und im Handwerk benötigt wurden.

Erst mit den politischen Umwälzungen um 1800 wurde das Schulwesen von kirchlichen in staatliche Hände gelegt. Als wichtigstes Datum gilt der 6. Oktober 1802. Zu diesem Stichtag war der "Geistliche Rat" - die bayerische Zentralbehörde für das Kirchenwesen - als Schulaufsicht quasi entmachtet und das neu eingerichtete "General-Schuldirektorium" übernahm die Trägerschaft der schulischen Bildung in ganz Bayern. Nur wenige Wochen später, am 23. Dezember 1802, verordnete Kurfürst Max VI. Joseph (ab 1806 König Max I. Joseph von Bayern) eine weitreichende Schulpflicht mit verbindlichen Abschlüssen. Die Verordnung betraf alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und schloss auch die Mädchen mit ein, deren Bildung von kirchlicher Seite bis dahin eher stiefmütterlich behandelt worden war. Bald galt die Schulverordnung auch für protestantische und jüdische Kinder.

Lehrplan für Elementarschulen

Ohne ein Schulabschlusszeugnis durfte man nicht heiraten und keinen Grund erwerben. 1804 erließ Bayern dann einen allgemein gültigen Lehrplan für die Elementarschulen in den Städten und auf dem Land. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gaben dann die bayerischen Kreise (die heutigen Regierungsbezirke) eigene Lehrpläne heraus und das Schulwesen wurde in verschiedene Leistungsstufen aufgesplittet. Gewerbsschulen wurden 1877 in Realschulen umgewandelt und auch das Gymnasium war ab 1864 nicht mehr ausschließlich der humanistischen Bildung verpflichtet. Diese Schulformen blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges weitestgehend erhalten, waren dann aber in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Reformen und pädagogischen Veränderungen unterworfen.

Kern des Landlebens - und da ist der Landkreis Bamberg keine Ausnahme - war allerdings bis weit in die 1960er Jahre die Dorfschule. Meist ist das frühere Schulhaus in unseren Dörfern neben der Kirche deutlich als öffentlicher Bau zu erkennen. Heute sind diese Gebäude gerne als Dorfgemeinschaftshäuser für die Bevölkerung genutzt. In der Regel gab es einen Klassenraum, in dem alle Kinder zeitgleich unterrichtet wurden - von einer einzigen Lehrkraft. Klassen mit mehr als 100 Kindern waren - je nach Größe des Dorfes - keine Seltenheit.

Die Lehrer wohnten meist selbst im Gebäude und fristeten im 19. Jahrhundert ein karges Dasein aus den Erträgen kleinerer landwirtschaftlicher Flächen und verschiedener Nebeneinkünfte wie dem Läuten der Kirchenglocken oder dem Spielen der Orgel in Gottesdiensten. An manchen Orten gab es nicht mal ein eigenes Schulhaus, sondern der Unterricht fand in Wohn- oder Pfarrhäusern oder gar in Gastwirtschaften statt.

Regelmäßig wurden die Dorfschulen "visitiert", also von den Distrikts- und Lokalschulinspektionen geprüft und kontrolliert, und eventuelle Missstände festgehalten. Auch die Lehrer und ihre Erziehungserfolge standen auf dem Prüfstand. Zahlreiche solcher Visitationsprotokolle aus dem Landkreis sind im Staatsarchiv oder den Gemeindearchiven erhalten und geben Aufschluss über die Schulsituation des letzten und vorletzten Jahrhunderts. So vermerkte beispielsweise der Schulinspektor nach einer Visitation des neuen Schulhauses in Oberhaid im Jahre 1905: "Die Prüfung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass: Die Pflege des mündlichen Gedankenausdrucks, insbesondere das Antworten in vollständigen Sätzen, ist stets im Auge zu behalten." Möglicherweise hatten sich die Oberhaider Zöglinge bei der Visitation als eher wortkarg erwiesen.

Getrennt unterrichtet

Es kam vor, dass Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet wurden, vor allem in Dörfern, in denen es viele Schulkinder gab. In Hirschaid wuchs die Anzahl der Kinder so stark, dass 1859 das Schulhaus neben der Pfarrkirche abgerissen und ein Neubau errichtet wurde. Hier konnten dann Mädchen- und Knabenschulräume eingerichtet werden. Die Mädchen wurden ab 1860 von Mater Aloysia Kaufmann vom Institut der Englischen Fräulein aus Bamberg unterrichtet. Gerade im ländlichen Raum waren Klosterschwestern häufig für den Schulunterricht der Mädchen zuständig und versahen vielerorts auch die Betreuung der ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden Kleinkinderbewahranstalten, der Vorgänger der Kindergärten und Kindertagesstätten.

Wieder nach Oberhaid, wo 1905 die Versorgung des dortigen Kindergartens vertraglich mit den Franziskanerschwestern aus dem niederbayerischen Mallersdorf geregelt wurde: "Drei Schwestern des Mutterhauses in Mallersdorf übernehmen, die Verpflegung, Beschäftigung, Unterrichtung und Beaufsichtigung der Kinder in der Kinderbewahranstalt Oberhaid. (...) Die Schwestern haben zu beanspruchen und erhalten von der Anstalt: freie Wohnung in zwei einfach eingerichteten Zimmern, von denen das eine als Dormitorium (Schlafraum) und das andere als Refektorium und Arbeitszimmer zu dienen hat (...)."

Auch in Kemmern gab es ab 1899 getrennten Schulunterricht für Knaben und Mädchen, wobei die Mädchen ebenfalls von Franziskanerschwestern unterrichtet wurden. Eine Visitation durch den Kreisschulrat im Februar 1918 hatte zum Ergebnis, dass die Kemmerner Kinder zwar nicht im Takt und nach der Melodie singen konnten, aber "verhältnismäßig" gut im Schönschreiben waren.

Die Bedeutung der Schwestern in der dörflichen Schul- und Früherziehung nahm nach dem Ersten Weltkrieg ab, und im Dritten Reich kämpften viele Schwestern gegen Repressalien. So ist von Schwester Maria Pelina Spiessl aus Bischberg überliefert, dass sie in einem Brandbrief an Bürgermeister Ley im Jahr 1937 gegen ihre Entlassung nach fast 40 Jahren im Schuldienst protestierte - eine Tat, die von linientreuen staatlichen Kollegen als "bolschewistische Kundgebung einer Staatsfeindin" bezeichnet wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand das Schulwesen vor neuen Herausforderungen: steigende Schülerzahlen und eine zunehmende schulische und berufliche Spezialisierung. Der Bamberger Kreistag beantragte zu Beginn der 1960er Jahre beim Freistaat Bayern die Errichtung dreier Realschulen im Landkreis. Die erste entstand 1965 in Ebrach, in kurzer Zeit folgten Hirschaid und Scheßlitz. In Hirschaid wurde den ersten zehn Realschullehrkräften, die bereit seien, sich am Ort anzusiedeln, Baugrund im Erbbaurecht von maximal zehn Pfennig pro Quadratmeter und Jahr angeboten.

Was auf der Strecke blieb, waren die Dorfschulen. Spätestens seit der Gemeindegebietsreform der 1970er Jahre wurden die kleinen örtlichen Schulen aufgelöst und größere Schulverbände gegründet. Als vor wenigen Jahren die Teilhauptschulen abgeschafft wurden, blieben zwar mancherorts noch Grundschulen übrig, aber spätestens ab der 5. Klasse können nur noch die wenigsten Schulkinder zu Fuß zur Schule gehen, wie es früher üblich war.

Was dem Landkreis Bamberg fehlt, ist ein eigenes Gymnasium, aber diese politische Frage wird wohl so schnell nicht geklärt werden.