"Oh mein schöner Garten, meine Jugend, mein Glück", ruft Gutsbesitzerin Ljubow Andrejewna Ranjewskaja (Katharina Brenner) beim Anblick ihres Kirschgartens.

Nach fünf Jahren kehrt sie aus Paris in ihre Heimat zurück. Denn das Gut und der Kirschgarten der russischen Aristokratenfamilie sind verschuldet und sollen versteigert werden.

Der Kaufmann Lopachin (Oliver Niemeier) hat die rettende Idee: Bäume abholzen und Datschen für zahlende Feriengäste errichten. Doch statt sich der Situation zu stellen, gibt Ranjewskaja ihr Geld weiter aus. Mit ihrem Bruder Gajew (Stephan Ullrich) feiert sie Bälle und verliert sich in Kindheitserinnerungen rund um den ertraglosen Kirschgarten. Der zwar schön, doch längst nutzlos geworden ist.

Von dem titelgebenden Garten mit seinen prächtigen Blüten ist in der Inszenierung nichts zu sehen. Das karge Bühnenbild von Trixy Royeck dominiert die Stimmung: graue Bauplatten sind aufeinandergestapelt, in der Mitte eine Pfütze. Immer wieder stolpern die Figuren ins Wasser und ziehen so nasse Spuren durch die Überbleibsel des einst prunkvolles Landguts.

Der Beginn des Stücks ist ein Abschied

Der Fall des Hauses und pars pro toto der russischen Aristokratie ist schon zu Beginn des Stückes unumkehrbar. In Russland um 1900 wehen längst die ersten Böen der Revolution. Die Leibeigenschaft ist abgeschafft und die Aristokratie hat ausgedient.

Die 105-minütige Inszenierung ist ein angestrengtes Warten der Figuren auf den unausweichlichen Untergang, doch während Samuel Becketts Estragon und Wladimir ihre Wartezeit auf Godot tatenlos absitzen, gibt Ranjewskaja standesgemäß einen rauschenden und feuchtfröhlichen Ball. Neben dem dunklen und dystopischen Bühnenbild lebt die Inszenierung von den liebevoll angelegten und ausgearbeiteten Figuren. Allen voran Katharina Brenner, berührend stellt sie Ranjewskajas Zerrissenheit dar.

Der Kirschgarten ist der Sehnsuchtsort ihrer Jugend doch auch der Ort, an dem ihr Sohn ertrank, der Ort, vor dem sie nach Paris floh. Immer wieder flimmert in ihrem Spiel die Erkenntnis durch, dass eine Abholzung des Gartens eine Befreiung, eine Chance auf ein neues Leben losgelöst von der Vergangenheit sein könnte.

Oliver Niemeierbrilliert als Kaufmann Lopachin

Die tiefgreifendsten Momente des Stücks sind ihre Gespräche mit dem Kaufmann Lopachin. Facettenreich stellt Oliver Niemeier Lopachins ambivalente Beziehung zu Ranjewskaja dar. Er steht ihr nahe, obwohl sie zu den Lehnsherren gehört, die seine Vorfahren versklavten. Er will ihr helfen und zeigt doch durch seine moderne Kleidung, und seinen Fokus auf die Arbeit, dass er sich bewusst abgrenzen will.

Auch seine undurchsichtige Beziehung zu Ranjewskajas Adoptivtochter Warja (Clara Kroneck) lässt er ins Leere verlaufen. Durch eine Heirat wäre er schließlich Teil eben der Adelsfamilie, der sein Großvater einst dienen musste.

Ist die Freiheit immer ein Unglück?

Anton Tschechows gesellschaftskritische Tragikomödie steht in der Tradition des Fin de Siecle. Eine Glorifizierung der Vergangenheit ist einfacher, als sich den Wirren und Neuerungen der Gegenwart zu stellen.

Sicher lassen sich Parallelen zu unserer Zeit konstruieren, beispielsweise die Staatsverschuldung oder die Umbrüche in unserer Gesellschaft, vor denen einige zu gerne die Augen schließen würden. Auch der Spruch des alten Dieners Firs (Florian Walter), dass "neue Freiheit ein Unglück" sei, spiegelt die ewige Debatte von Sicherheit versus Freiheit wider. Zu viel Freiheit bedeutet immer auch, auf sich alleine gestellt zu sein.

Doch die Dekadenz des russischen Adels, der Verfall der Ständegesellschaft, bieten wenig Berührungspunkte mit unserer Lebenswirklichkeit.

Trotzdem schafft es die Inszenierung von Regisseurin Sibylle Broll-Pape und Dramaturgin Victoria Weich vor allem durch das facettenreiche Spiel der Darsteller einen sehr unterhaltsamen Abend zu bereiten. Der trotz ernster Töne auch jede Menge Komik bietet. Besonders, wenn Firs quälend langsam über die Bühne schlurft, um seinem Herrn einen Fellmantel zu bringen, den dieser nie wollte.

"Der Kirschgarten" im E.T.A. Hoffmann Theater

Aufführungen am 10., 14., 15., 21., 23., 24. Oktober sowie am 27. und 29. November. Weitere Termine werden bekannt gegeben.

Aufführungsdauer 1 Stunde und 45 Minuten, keine Pause

Tickets gibt es an der Theaterkasse (Di.-Sa. 11-14 Uhr und Mi. 16-18 Uhr) unter 0951/873030, kasse@theater.bamberg.de oder auf www.theater.bamberg.de .