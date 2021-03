Prügeleien und Auseinandersetzungen in Bamberg: Am Montagabend (29. März 2021) kam es gegen 20.45 Uhr in der Geyerswörthstraße zwischen zwei Gruppen zu einer Auseinandersetzung. Laut Informationen der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt endete ein anfängliches Wortgefecht damit, dass ein 20-Jähriger seine Bierflasche austrank und diese einem 18-Jährigen gegen den Kopf warf.

Der 18-Jährige hatte Glück: Er kam mit einer Beule davon.

20-Jähriger wirft mit Bierflasche: 18-Jähriger kommt mit Beule davon

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, flüchtete der 20-jährige Täter, vergaß allerdings seinen Rucksack mitzunehmen. Diesen kann er nun, samt seiner Ausweispapiere, bei der Polizei in Bamberg abholen.

Nur wenige Stunden vorher kam es zudem am Bahnhofsvorplatz zu einer Prügelei. Ein 30-Jähriger ging dabei auf eine Gruppe los und schlug einer 31-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht. Zwei Freunde wollten der Frau zu Hilfe eilen, bekamen allerdings auch Schläge des 30-Jährigen ab.

Ein 26-Jähriger griff daraufhin ein, konnte den Schläger zu Boden bringen, wurde dabei allerdings auch verletzt. Der 30-Jährige konnte sich befreien und fliehen. Allerdings stürzte er kurz darauf gegen eine Treppe und konnte von der eintreffenden Streife festgenommen werden.

30-Jähriger schlägt Frau: 26-Jähriger kann ihn zu Boden bringen

Der 26-Jährige und der 30-jährige Täter mussten aufgrund von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.