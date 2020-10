Über die Kellertür versuchten bislang unbekannte Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Reihenhaus in der Straße „Am Tauschenberg“ in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) einzudringen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 4. Oktober 2020, bis Samstag, 10.Oktober 2020, 11 Uhr, versuchten Unbekannte mit Gewalt die Kellertür des Anwesens zu öffnen.

Einbrecher fliehen unerkannt

Nachdem es den Tätern nicht gelang die Tür aufzubrechen, flüchteten sie und entkamen unerkannt.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am südlichen Ortsrand von Memmelsdorf beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.