Am Wochenende hat ein 23-Jähriger einen Taxi-Fahrer in Memmelsdorf (Kreis Bamberg) überfallen und Bargeld von diesem geraubt. Der Beschuldigte wurde kurz darauf von Polizeibeamten festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging jetzt Haftbefehl gegen ihn.

In der Nacht zum Sonntag (22. November 2020) bestellte der 23-jährige Mann aus dem Landkreis Bamberg laut Polizeibericht ein Taxi für eine Fahrt in den Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche. Als das Taxi gegen 1.30 Uhr am Zielort, dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, angekommen war, schlug der Fahrgast plötzlich auf den 67-jährigen Taxi-Fahrer ein und raubte dessen Geldbeutel samt der Tageseinnahmen.

Polizei schnappt Täter nach Flucht mit Fahrrad

Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags in unbekannte Richtung. Durch schnell eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahmen Beamte der Bamberger Polizei den 23-Jährigen nur knapp eine Stunde nach dem Raub vor seinem Wohnanwesen vorläufig fest. Für den Heimweg nutzte der Täter ein Fahrrad unbekannter Herkunft.

Auf dem Weg in die Haftzelle leistete der junge Mann noch erheblich Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Der leicht am Kopf verletzte Taxi-Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen Raubes unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Montag (23. November 2020) Haftbefehl gegen den 23-Jährigen. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Wem gehört das Fahrrad?

Bei dem oben genannten Fahrrad handelt es sich um ein silber-blaues Damenrad der Marke „Vaterland“, mit blauen Griffen und einem schwarzen Einkaufskorb am Lenker. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.