Aus mehreren Altkleidercontainern in Bamberg wurden am Wochenende beinahe Kleidungsstücke gestohlen. Die Polizei konnte die Täter aber in beiden Fällen noch vor Ort festnehmen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (16. Januar 2022) kurz nach 16 Uhr: Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen Mann dabei, wie dieser in der Löwenstraße in einen Altkleider-Container stieg. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 38-jährigen Dieb festnehmen.

Diebe bedienen sich an Altkleider-Container: Polizei nimmt Täter fest

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein weiterer Diebstahl bei der Polizei gemeldet, der ebenfalls von einem Zeugen bemerkt worden war.

Diesmal handelte es sich um zwei Männer, die Säcke mit Altkleidern aus einem Container in der Moosstraße stehlen wollten. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 16- und 20-Jährigen vor Ort festnehmen.

In beiden Fällen müssen sich die Täter nun wegen versuchten Diebstahls verantworten.