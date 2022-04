McFit erhöht Preise deutlich - auch bei laufenden Verträgen

Mitglieder der Fitnesstudio-Kette müssen Änderung aber zustimmen

müssen "Halten wir für kritisch": Verbraucherzentrale zweifelt an Rechtmäßigkeit

Auch Preiserhöhung laut Verbraucherschützen "fraglich"

Die bekannte Fitnessstudio-Kette McFit aus Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) hat erst Anfang April mit einer plötzlichen Preiserhöhung für mächtig Ärger bei vielen Mitgliedern gesorgt. Nur wenige Tage zuvor, in der letzten März-Woche, hatte McFit angekündigt, die Tarife für Neu- und Bestandskunden von 19,90 Euro auf 24,90 Euro zu erhöhen. Grund seien "die Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft", hieß es. Jetzt sorgt eine neue Regel zur Zustimmung für weitere Kritik an der Kette.

McFit holt sich Zustimmung per Drehkreuz - "ganz unkompliziert"

Mitglieder erhielten diese Woche eine weitere Mail von McFit: "Schon jetzt danken wir dir von Herzen für deine Treue, denn dieser Schritt ermöglicht uns für die größte Fitnesscommunity Deutschlands weiterhin eine sportliche Heimat zu bieten", heißt es dort.

"Für die geplante Beitragsanpassung benötigen wir jedoch deine Zustimmung", so McFit weiter. "Dafür kannst du dich einfach an unseren Kundenservice wenden oder ganz unkompliziert bei deinem nächsten Studiobesuch unser Drehkreuz passieren. Beachte bitte dazu auch die Hinweise vor Ort in deinem Studio", schreibt die Kette.

Sofern das Mitglied nicht einverstanden sein sollte, "wende dich bitte vor deinem nächsten Studiobesuch an unseren Kundenservice auch zu Fragen einer etwaigen Rückerstattung", heißt es. Bei der Verbraucherzentrale Bayern wirft diese Methode einige Fragen auf, wie eine Sprecherin gegenüber inFranken.de erklärt.

Drastische Preiserhöhung bei McFit - Verbraucherschützer: "Fraglich"

Das fange bereits bei der Preiserhöhung selbst an. "Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei McFit sehen nur eine Preiserhöhung vor, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird", sagt die Sprecherin. Zusätzlich gebe es laut eines Paragrafen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) eine "Anpassungsmöglichkeit, doch es ist fraglich, ob die hier vorliegenden Argumente die Preiserhöhungen rechtfertigen", erklärt die Sprecherin.

Sollte dies der Fall sein, benötige McFit auf jeden Fall die Zustimmung der Mitglieder, denn dann handle es sich "nicht um eine einseitige Erhöhung". Die Zustimmung per Drehkreuz "halten wir für kritisch", so die Verbraucherzentrale. "Es ist schwierig, ob das so stillschweigend möglich ist. Denn es kann auch sein, dass die E-Mail dem Mitglied vielleicht gar nicht zugeht oder es sie übersieht."

Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass McFit die Hinweise direkt an den Drehkreuzen angebracht hat. "Da werden zwei Dinge miteinander verbunden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, nämlich der Eintritt ins Fitnessstudio und die Zustimmung zur Vertragsänderung", sagt die Sprecherin. Man müsse "aktiv werden, um nicht zuzustimmen", so die Kritik der Verbraucherschutz-Beauftragten.

"Fader Beigeschmack": Das können McFit-Mitglieder jetzt tun - ein Risiko bleibt

Bei der Verbraucherzentrale glaubt man, "das landet sicher vor Gericht". Diese müssten dann entscheiden, ob McFit rechtmäßig gehandelt hat. "Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dem Kundenservice mitzuteilen, dass man nicht zustimmt", so die Sprecherin.

Damit gehe man aber auch das Risiko ein, "dass McFit als Reaktion den Vertrag kündigt". Auch hier blieben "offene rechtliche Fragen", wie etwa die, ob eine derartige außerordentliche Kündigung in einer Laufzeit juristisch zu begründen sei. "Das alles müssen letztlich Gerichte entscheiden", erklärt die Sprecherin. Wer also seinen Vertrag vorerst auf jeden Fall behalten möchte, hat letztlich nur wenig Spielraum, um den Ursprungspreis weiterzuzahlen.

Die Methode von McFit habe einen "faden Beigeschmack", findet man in der Verbraucherzentrale Bayern. "Man versucht ein bisschen, das Ganze unterzuschieben und verlagert es auf Nebenschauplätze."