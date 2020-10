Seit Mittwoch (28. Oktober 2020) gilt in der Bamberger Innenstadt eine Maskenpflicht. Dies ist Teil der Corona-Maßnahmen, die mit der roten Ampel für die Stadt einhergehen.

In welchen Straßen und auf welchen Plätzen ein Mundschutz getragen werden, erfahren Sie hier. Das gilt jedoch nicht nur für Fußgänger, sondern auch für Fahrradfahrer. Das sagte eine Sprecherin der Stadt zu inFranken.de.

Maskenpflicht in Bamberg: Das müssen Sie beachten

Auch Brillenträger, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind davon nicht befreit. Durch welche Tipps vermieden werden kann, dass die Brille beim Tragen der Maske beschlägt, lesen Sie hier.

tu

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.