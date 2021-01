Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Dieser bundesweite Gedenktag erinnert alljährlich an all jene, die aufgrund ihrer Religion, Abstammung oder politischen Einstellung in Konzentrationslager und Vernichtungslager verschleppt und dort meist ermordet wurden. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) erinnert in einer Mahnwache am Mittwoch, 27. Januar, um 16 Uhr am Mahnmal Untere Brücke an all diese Menschen, die unter der nationalsozialistischen Verfolgung litten, besonders auch an Bamberger Opfer. Die Feier wird musikalisch umrahmt mit Liedern aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus . red