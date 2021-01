Zwischen Pommersfelden und Limbach kollidierten am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Traktor und ein entgegenkommender Lkw . Der 17-jährige Traktorfahrer kam in einer leichten Kurve durch Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrbahn, weshalb es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die beiden Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden : Beim Traktor waren es 150 000 Euro, am Lkw 70 000 Euro. Weiterhin wurden noch die Fahrbahn und der Seitenstreifen beschädigt. Schadenshöhe hier: rund 15 000 Euro. Dem 17-Jährigen droht nun ein Bußgeldverfahren. pol