Im Litzendorfer Stadtteil Melkendorf (Landkreis Bamberg) ist am Mittwochnachmittag (6. Juli 2022) ein Brand auf einer Wiese ausgebrochen. Eine 76-jährige Frau wird verdächtigt, diesen gelegt zu haben, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Die Polizei befragte sie und bemerkte ihren auffälligen Zustand.

76-Jährige für mehrere Brände im Bamberger Landkreis verantwortlich?

Gegen 16 Uhr entstand ein etwa fünf Quadratmeter großes Feuer auf einem Feld hinter dem Feuerwehrhaus in der Straße Im Graben. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen und einen Sachschaden verhindern.

Als das Feuer ausbrach, sah ein aufmerksamer Zeuge die 76-Jährige in unmittelbarer Nähe des Brandes, so die Polizei. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg fuhren daraufhin zur Wohnadresse der Frau und befragten sie zu dem Fall. Die Seniorin wurde aufgrund ihres Zustandes in eine Bezirksklinik untergebracht.

Die Ermittler prüfen nun, ob die Frau auch für weitere Brände in der Gemeinde verantwortlich ist. Eine Woche zuvor entflammte ein Brand auf einem Getreidefeld zwischen Litzendorf und Geisfeld bei Bamberg.

Vorschaubild: © NEWS5 / Haag (NEWS5), Symbolbild