Bamberg vor 1 Stunde

Supermarkt

Nach Suezkanal-Stau: Lidl und Aldi vermelden Lieferverzögerungen - so ist die Versorgungslage

Lidl, Aldi, Real & Co.: Der Suezkanal-Stau durch das Schiff "Ever Given" hat teilweise zu Lieferverzögerungen bei den großen Supermärkten geführt. Doch nicht alle Ketten sind betroffen. So ist die Versorgungslage in Franken.