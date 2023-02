„Natürlich helfen wir in dieser schrecklichen Lage, wo wir können!“ Landrat Johann Kalb (CSU) sagte der Regierung von Oberfranken am Donnerstag Decken, Heizgeräte, Betten und Zelte im Wert von rund 50.000 Euro aus den Katastrophenschutzbeständen des Landratsamtes Bamberg zu, berichtet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Die Hilfe werde über das Bayerische Innenministerium und den Bund koordiniert, nachdem die Türkei in einem internationalen Hilfeersuchen an die Europäische Union 50.000 Zelte, 100.000 Decken und 50.000 Heizgeräte erbeten hatte.

„Selbst vier Tage nach dieser Katastrophe ist das ganze Ausmaß noch nicht annähernd greifbar. In einer solchen Situation, die unsägliches Leid über zigtausende Familien bringt, müssen wir alles tun, um diese Not zu lindern“, wird Johann Kalb in der Pressemeldung zitiert.

Wichtig sei dabei, koordiniert zu helfen. Unterstützt werden könnten die Betroffenen vor allem auch durch Spenden, die direkt an Organisationen weitergereicht werden, die in Syrien und der Türkei tätig sind. Mit dem Geld könne gezielt und schnell Hilfe geleistet werden.

Dafür stehe auch das Konto des Landkreises Bamberg (Stichwort Erdbeben) zur Verfügung:

Kontoinhaber: Landkreis Bamberg bei der Sparkasse Bamberg,

IBAN: DE58 7705 0000 0000 0710 01.