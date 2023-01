Das Bad ist zu klein, der Duscheinstieg zu hoch, das Treppensteigen zum Schlafzimmer im ersten Stock sehr mühsam- - Kommt dir das bekannt vor?

Oft verändern sich die Anforderungen an ein Haus oder eine Wohnung im Lauf des Lebens. Doch um eine Wohnung ans Leben anzupassen fehlen oft Informationen zu sinnvollen Maßnahmen oder ein konkreter Anlass, wie das Landratsamt Bamberg erklärt. Die Fachstelle für Wohnberatung des Landkreises Bamberg berät umfassend zu Möglichkeiten der Wohnungsanpassung, zu lebenslaufgerechtem Wohnen und zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Seit Juni 2022 gibt es nun auch die Möglichkeit sich direkt vor Ort in Schlüsselfeld im Rahmen einer Sprechstunde informieren und beraten zu lassen. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Ingrid Neufeld gibt als qualifizierte ehrenamtliche Wohnberaterin gerne Erstinformationen weiter und vermittelt bei Bedarf zu weiterführenden Beratungs- und Anlaufstellen.

Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit nicht mehr problemlos in ihrem Zuhause zurechtkommen, sondern auch an Menschen, die zukunftsfähig bauen und umbauen möchten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, dieses Beratungsangebot zu nutzen. Die Beratung ist kostenlos, neutral, unabhängig und unverbindlich. Der Inhalt der Gespräche wird vertraulich behandelt.

Die Wohnberatung findet im Rathaus Schlüsselfeld, Raum Nr. 6 im Erdgeschoss direkt neben dem Bürgerbüro statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Frau Neufeld und Frau Weinkauf von der Fachstelle für Wohnberatung zur Verfügung:

Landratsamt Bamberg

Fachstelle für Wohnberatung

Ludwigstraße 23

96052 Bamberg

Telefon: 0951/85-108

Telefax: 0951/85-8108

E-Mail: wohnberatung@Lra-ba.bayern.de

Internet: www.landkreis-bamberg.de

Beratungstermine für das Jahr 2023