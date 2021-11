Im vergangenen Jahr wurde in der Adventszeit die Bevölkerung des Landkreises Bamberg aufgerufen, für die älteren und pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger Briefe zu schreiben oder Postkarten zu basteln, erklärt der Landkreis Bamberg in einer Pressemitteilung.

Ziel der Mitmachaktion war es, der drohenden Einsamkeit von Seniorinnen und Senioren aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen strikten Besuchs- und Kontaktbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen entgegen zu wirken. Diese Mitmachaktion löste große Solidarität in der Bevölkerung aus.

Auch in diesem freuen sich die Seniorinnen und Senioren über Weihnachtsgrüße. Landrat Johann Kalb erinnert an die erfolgreiche Aktion im vergangenen Jahr und bittet alle Bürgerinnen und Bürger: "Lasst uns unseren Seniorinnen und Senioren auch in diesem Jahr wieder eine Freude bereiten und Ihnen zeigen, dass wir an sie denken. Denn manchmal sind es die kleinen Gesten, die uns unsere Probleme für einen Moment vergessen lassen und uns den Tag versüßen."

Pflegeeinrichtungen in Ihrer Nähe finden Sie u.a. auf dem Pflegeportal für Stadt und Landkreis Bamberg unter der Pflegeplatzsuche: www.pflegeportal-bamberg.de.

Beachten Sie bitte die Hygieneregeln und ggf. Besuchsbeschränkungen der Pflegeeinrichtungen. Ihre Weihnachtsgrüße werfen Sie am besten in den Briefkasten ein oder geben sie vor der Einrichtung ab.

Bei Fragen können Sie sich wenden an:

Friederike Straub, Tel.: 0951/85-498, E-Mail: friederike.straub@lra-ba.bayern.de oder

Maarit Stierle Tel.: 0951/85-510, E-Mail: maarit.stierle@lra-ba.bayern.de.