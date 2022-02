Ersten Informationen zufolge ist es am Samstagmorgen in Baunach im Landkreis Bamberg zu einem schweren Unfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Verlängerung des Röderwegs in der oberfränkischen Ortschaft.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/Pixabay (Symbolbild)