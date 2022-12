Der Polizeiinspektion Bamberg-Land wurde ein möglicher Fall von Radmanipulation gemeldet, in dem sie nun ermittelt. Bei einer 27-jährigen Autofahrerin hatte sich am Mittwochmorgen (7. Dezember 2022) während ihrer Fahrt plötzlich einen Reifen am Wagen gelöst. Offensichtlich lockerte eine unbekannte Person alle fünf Radmuttern am Reifen.

Der Vorfall ereignete sich, als die Frau am Mittwochmorgen von Königsfeld in Richtung Scheßlitz fuhr. Plötzlich bemerkte sie ein Rauschen an ihrem VW Arteon, von dem sich ihr linker Vorderreifen löste. Dem Polizeibericht nach, musste die 27-Jährige beim Anhalten feststellen, dass alle fünf Radmuttern des Reifens auf der Straße lagen.

Manipulation durch unbekannte Person vermutet - Zeugen gesucht

Jetzt wird hinter dem Vorfall Absicht vermutet. Offensichtlich lockerte ein Unbekannter zwischen Dienstagabend (6. Dezember 2022), gegen 17 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, die Radmuttern am linken Vorderreifen des schwarzen VWs. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Carport eines Anwesens.

An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von circa 6000 Euro und es musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Jetzt sucht die Polizei Bamberg-Land nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer: 0951-9129-310 entgegen.