"Poser und Schrauber" im Landkreis Bamberg: Am Karfreitag (15. April 2022) haben die Beamten der Verkehrspolizei Bamberg gleich mehrere aufgemotzte Fahrzeuge erwischt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion in einem Pressebericht mitteilt, fielen bei den Verkehrskontrollen insgesamt sechs Auto- und Kraftradfahrer durch erhebliche Mängel oder Manipulation an den Fahrzeugen auf.

Die Palette reichte von zu lauten Auspuffanlagen und damit verbundener übermäßiger Geräuschentwicklung, abgefahrenen Reifen bis hin zu Fahrwerksveränderungen, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Hallstadt: Poser auf frischer Tat ertappt - Polizei stoppt mehrere aufgemotzte Fahrzeuge

Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt der sechs Fortbewegungsmittel untersagt. Einige Fahrzeuge mussten zudem für die Erstellung eines Gutachtens vorübergehend sichergestellt werden. Alle Fahrzeugführer, die laut Polizeiangaben zwischen 21 und 47 Jahre alt waren, erwartet nun ein Bußgeldverfahren und die Kosten für die Neuerlangung der Betriebserlaubnis.