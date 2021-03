Das Bamberger Landratsamt hat einen Probealarm sämtlicher Feuerwehrsirenen im gesamten Landkreis Bamberg angekündigt.

Am Samstag (13.03.2021) führt das Landratsamt Bamberg in der Zeit von 11 bis circa 13 Uhr einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch. In Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim werden die örtlichen Sirenen im Landkreis ausgelöst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Das Landratsamt Bamberg bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Symbolbild: Peter H auf Pixabay