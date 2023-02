Wichtige Änderungen für Fahrgäste aus Treppendorf, Oberköst, Hirschbrunn, Küstersgreuth und Tempelsgreuth: Die Fahrt der Linie 991 nach Bamberg (zwischen 6:55 und 7:05 Uhr) über die vorgenannten Orte entfällt ab dem 27. Februar 2023 aufgrund der baustellenbedingten Vollsperrung in Treppendorf.

Wie das Landratsamt Bamberg erklärt, fahre die Fahrt der Linie 991 zur Ebrach Realschule (ursprünglich 6:35 Uhr ab Tempelsgreuth) ab dem 27. Februar 2023 in umgekehrter Reihenfolge und beginne um 6:34 Uhr in Treppendorf Ortsmitte. Sie verkehre dann über Oberköst, Hirschbrunn, Küstersgreuth und Tempelsgreuth in Richtung Ebrach Realschule.

Fahrgäste in Richtung Bamberg nutzen bitte ebenfalls den Bus um 6:34 Uhr ab Treppendorf (und den folgenden Ortschaften). Um 6:51 Uhr müssen alle Fahrgäste in Burgebrach, Haltestelle Hahner umsteigen in die Linie 991 Richtung Bamberg Bahnhof. Der Anschluss in Richtung Bamberg wird gewährleistet.

Am Mittag verkehren die Busse wie gewohnt bzw. in anderer Haltestellenreihenfolge. Ein Umstieg am Mittag und Nachmittag ist nicht erforderlich.

Alle Details findet ihr ab sofort unter www.vgn.de.