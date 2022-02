In Baunach im Landkreis Bamberg ist ein 73-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr in einen Graben und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Daraufhin schleuderte er mit seinem Wagen zurück auf den Weg. Kurz vor 7 Uhr fanden Zeugen den bereits verstorbenen Mann an der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Die Unfallursache ist laut Polizei derzeit noch unklar.

Vorschaubild: © Jessica Furtney/unsplash.com