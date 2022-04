Notunterkünfte, Wohnungssuche, Sozialleistungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Registrierung, Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, ärztliche Versorgung: Um die Flüchtlingskrise bewältigen zu können, habe das Landratsamt in den zurückliegenden Wochen die am intensivsten betroffenen Bereiche "vorübergehend um rund ein Dutzend Beschäftigte verstärkt". Dadurch könne es zu Verzögerungen in den anderen Bereichen kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, würden seit Beginn des Krieges 831 Schutzsuchende aus der Ukraine im Landkreis Bamberg registriert. "Einen derart geballten Zustrom hatte es selbst während der Flüchtlingsbewegung 2015 nicht gegeben. Bei gut der Hälfte der Angekommenen sind die Anträge auf Sozialleistungen bereits bearbeitet", so die Behörde.

Für rund 200 Schülerinnen und Schüler gebe es bereits ein Angebot von Stadt und Landkreis Bamberg, in Willkommensgruppen an der ehemaligen Pestalozzischule und in der Realschulen Scheßlitz, Hirschaid und Ebrach sowie an der Berufsschule (ab 16 Jahren) beschult zu werden. Mittelfristig würden sich alle Schularten in dieses Angebot einbringen.

Mit 280 Plätzen in den Notunterkünften in Stegaurach und Rattelsdorf sei das Landratsamt mit Unterstützung der Gemeinden für eine Zuweisung von Flüchtlingsgruppen durch die Aufnahmeeinrichtung für Oberfranken "gerüstet". Die bisher über diese Zwischenstation zugereisten Flüchtlinge konnten innerhalb weniger Tage auf Privatwohnungen verteilt werden, so das Landratsamt Bamberg.