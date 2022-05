Seit Samstagnachmittag (21. Mai 2022) wurde ein elfjähriges Mädchen aus Pommersfelden, Kreis Bamberg, vermisst. Die Polizei Bamberg-Land ging Hinweisen nach, dass sich das Mädchen im Raum Berlin aufhalten könnte und dorthin mit dem Zug gefahren sei.

Wie die Polizei berichtet, verließ das Mädchen am Samstag gegen 14.00 Uhr ihr Zuhause in Pommersfelden und wurde seitdem vermisst. Am Sonntagmorgen (22. Mai 2022) bestätigten sich die Hinweise - das Mädchen wurde in Berlin gefunden. Die Polizei kann Entwarnung geben.