Trotz aktuell geltender Corona-Regeln mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen trafen sich am Sonntagnachmittag (7. Februar 2021) sechs Personen aus drei Haushalten in Pödeldorf (Landkreis Bamberg). In der Nacht von Freitag (5. Februar 2021) auf Samstag gab es bereits einen ähnlichen Vorfall in Landkreis Kulmbach.

Die Polizei Bamberg löste das unzulässige Treffen in der Schammelsdorfer Straße in Pödeldorf auf. Die Versammlung wird den Betroffenen nun zum Verhängnis: Alle anwesenden Personen werden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht, wie die Polizei Bamberg berichtet.