Aufgrund des Nachweises von vereinzelten "Coliformen Bakterien" und "E. coli" muss das Trinkwasser im Ort Kleingressingen im Landkreis Bamberg ab sofort abgekocht werden. Das teilt das Landratsamt am Freitag (28. August 2020) mit.

Die Probenahme fand demnach am 26. August.2020 statt, die betroffenen Verbraucher in dem Ebracher Ortsteil würden schriftlich über das Abkochgebot durch den Wasserversorger informiert. Der Wasserversorger sei intensiv auf der Suche nach der Ursache der Verunreinigung, eine erneute Probenahme sei für den 1. September 2020 geplant, so das Landratsamt.