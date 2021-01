Eine alte Bauernregel besagt: "Wie sich das Wetter von Christtag bis Dreikönig verhält, so ist es das ganze Jahr bestellt". Eine andere Regel beinhaltet, dass jeder der zwölf Tage zwischen diesen beiden Festen in der Reihenfolge den jeweiligen Monat im kommenden Jahr verkörpern soll. Eine richtige Kälte im Januar wird in alten Sprüchen grundsätzlich positiv bewertet. "Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte soll gut sacken". Am besten für die Natur ist deshalb ein durchgehender kalter Winter . Leider hat sich die Kälte in den vergangenen Jahren immer mehr nach hinten verschoben.

Mildes Wetter sollte nicht dazu verleiten, jetzt schon mit dem Winterschnitt an robusten Obstgehölzen zu beginnen. Damit ist am besten noch bis Ende Februar und Anfang März zu warten. Die Wunden verheilen im Winter nicht und trocknen aus. Außerdem kann es zu Frostrissen an den Schnittstellen kommen. Bakterien und Pilze haben dann freien Zutritt. Obendrein erfrieren oder vertrocknen nicht selten die Knospen in der Nähe der Schnittstelle. Das Schneiden sollte möglichst bei mildem Wetter erfolgen.

Zurzeit gibt es im Garten interessante Vogelbeobachtungen zu machen. Vor allem ist es rührend anzusehen, wenn Schwärme von bunten Zeisigen plötzlich einfallen und überall nach Nahrung suchen. Gern nehmen sie auch Meisenknödel und Futterglocken an. Besonders aber kommen sie wegen der Wildfrüchte und Samen von Bäumen aus dem hohen Norden von Europa im Winter zu uns, um hier zu überleben. Ein ökologisch wertvoller Garten kann sehr dazu beitragen, der Vogelwelt zu helfen. Die "Skandinavier" sind ziemlich zutraulich. Im dünn besiedelten Norden Europas kennen sie den Menschen kaum als Feind. Wenn die Zeisige zu uns kommen, wird es meistens kälter. Die ersten Exemplare sind schon gesichtet worden.

Jetzt im Winter ist eine gute Zeit, Nistgeräte zu basteln. Dies kann schon mit einfachen Werkzeugen gelingen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder gern beim Basteln helfen. Die Nistgeräte sollen aus Weichhölzern wie Grauerle, Kiefer, Fichte und Tannenholz sowie Holzbeton bestehen und keinesfalls aus Spanplatten oder Sperrholz gefertigt sein. Ideal ist eine Bretterdicke von zweieinhalb bis drei Zentimetern. Die Wände dürfen innen nicht gehobelt sein, damit sich die Vögel daran festhalten können. Die Befestigung der einzelnen Teile sollte besser mit Schrauben als mit Nägeln erfolgen. Im Boden sorgen kleine Bohrlöcher dafür, dass der Feuchtigkeit ablaufen kann und somit das Nest trocken bleibt.

Blau-, Sumpf- und Tannenmeisen benötigen eine Fluglochgröße von 26 bis 27 mm. Kohlmeisen , Trauerschnäpper, Kleiber und Sperlinge dagegen brauchen eine Öffnung von 32 bis 34 mm sowie Stare 45 mm. Werden mehrere Nisthilfen für Kleinhöhlenbrüter angebracht, so sollten 2/3 mit dem größeren Flugloch und 1/3 mit dem kleineren Durchmesser versehen sein. Das Flugloch sollte möglichst in Richtung Osten-Südosten und nie zur Wetterseite zeigen. Eine Bohrung leicht schräg nach oben weist Feuchtigkeit ab.

Es gibt viele Vogelarten , die nur in Halbhöhlen brüten. Dazu zählen der Hausrotschwanz, Bachstelze und Grauschnäpper. Diese wollen den Garten im Blick haben. Besonders Halbhöhlen sind so anzubringen, dass sie nicht von Katzen und Mardern erreicht werden können. Nisthilfen gibt es aber auch für Schleiereulen, Steinkäuze, Mauersegler und Schwalben. Bastelanleitungen für die verschiedenen Kästen sind beim Landesbund für Vogelschutz oder den Umweltstationen zu beziehen