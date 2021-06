Feuerwehreinsatz nach Sprengung in Bank: Am Dienstagmorgen (01.06.2021) haben maskierte Täter einen Geldautomaten in einer Bank in Kemmern, Landkreis Bamberg gesprengt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, wurden die drei vermummten und dunkel gekleideten Diebe gegen 03.30 Uhr von Zeugen bei der Tat beobachtet.

Nach der Explosion flüchteten die Unbekannten mit einer hohen fünfstelligen Summe. Mit einem hochmotorisierten, dunkeln Audi A70 fuhren sie in Richtung A70 davon. In der Bank löste die Sprengung währenddessen einen Brand aus.

Bankautomat im Kreis Bamberg gesprengt: Täter auf der Flucht

Die Feuerwehr rückte an, um die Flammen zu löschen. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Dabei waren neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes und die Polizeihubschrauberstaffel im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet dringend um Hinweise:

Wer hat am Diensttag gegen 3.30 Uhr Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht?

Wer kann Hinweise zu dem dunklen hochmotorisierten Audi und/oder dessen Insassen geben?

Wem sind bereits in der Zeit vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor der Bankfiliale in der Hauptstraße aufgefallen?

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg melden.

