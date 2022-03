Scheßlitz vor 42 Minuten

Feuerwehreinsatz

Kellerbrand im Kreis Bamberg: Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftung

In einem Scheßlitzer Ortsteil hat es am späten Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einem Kellerraum eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Drei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung.