Der Kulturverein "mosaico italiano e.V." bietet ab Februar Italienisch-Kurse für Anfänger beziehungsweise Fortgeschrittene an. Während des Lockdowns werden die Kurse online gehalten, aber sobald es wieder möglich sein wird, werden die meisten Kurse in Präsenz im Kulturquartier Lagarde stattfinden. Die Dozenten sind alle Muttersprachler und haben langjährige Unterrichtserfahrung. Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.mosaico-italiano.de oder per E-Mail an sprachkurse@mosaico-italiano.de. red