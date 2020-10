Hallerndorf vor 1 Stunde

Hygiene

Ist das Händewaschen für Hallerndorfer Kinder zu teuer?

Verwaltung und Gemeinderat in Hallerndorf sind uneins über den Bedarf an Handwascbbecken in Klassenzimmern. Dem Gremium ist die 80 000 Euro-Maßnahme zu kostspielig: Die Schüler sollen ihre Hände auf der Toilette waschen.