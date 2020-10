Spiralförmig gen Himmel reckt sich das aus heimischen Hölzern bestehende Konstrukt. Es wirkt dabei keinesfalls monströs, sondern blendet sanft in die Landschaft ein, nimmt ihr nichts weg – sondern harmoniert auf ungewöhnlich ruhige Art und Weise. Der Turm ist eines der Highlights des Baumwipfelpfads im Steigerwald.

Der Naturpark Steigerwald liegt zwischen Bamberg und Würzburg. Als zweitgrößtes Laubwaldgebiet des Freistaats nach dem Spessart, beheimatet der Steigerwald neben Kiefern und Eichen fast 70 Prozent Buchen.

Zwischen und über den Baumkronen schweben

Entlang des Wegs vom Parkplatz zum Baumwipfelpfad liegen Baumstämme, wächst Moos, recken sich Buchen und Nadelbäume. Sehr idyllisch und naturverbunden wirkt das Holzkonstrukt im Ebracher Forst, das 2016 eröffnet wurde.

Auf über 1150 Metern Länge ermöglicht der Pfad Einblicke in den Wald und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern mitten in der Natur. Die Holzplanken aus Lärchen & Douglasien verlaufen bis zu 26 Meter über dem Boden. Dabei ist der Pfad komplett barrierefrei und rollstuhlgerecht gestaltet, die maximale Steigung beträgt sechs Prozent.

Dank Informationstafeln – smart verknüpft mit der Wipfel-App – liefert der Pfad auch gedankliche Perspektivwechsel zur nachhaltigen Nutzung des Lebensraums Natur. Gerade auch für Kinder und Jugendliche bieten Quizfragen, Spiele und Augmented Reality spannende Zugänge zu den Themen. Entlang der gesamten Strecke gibt es hierfür WLAN.

Forstwirtschaft und Jagd – Steigerwald als Nationalpark?

Im Vordergrund stehen auch Themen wie die nachhaltige Nutzung des Waldes durch Forstwirtschaft und Jagd. Bei der Anpflanzung von Jungbäumen sind Rehe ein Problem, da Rehe und Hirsche die kleinen Bäume essen, überdies haben sie keine natürlichen Feinde im Wald. Deshalb ist es wichtig, die Population der Tiere unter Kontrolle zu halten.

Rund eine bis zwei Stunden dauert der Besuch auf dem Pfad, beliebig dehnbar mit der Einkehr in das Café, ins Steichelgehege oder in den Spielplatz. Wer möchte, kann auch eine der zahlreichen Führungen buchen – vier Wochen im Voraus – oder an einer öffentlichen Führung teilnehmen. Eine Führung dauert zwischen 1,5 und 2 Stunden und kostet außer sonntags 3 Euro pro Person zuzüglich zum Eintrittspreis.

Seit Jahren gibt es die Diskussion um die Ernennung des Steigerwalds als Nationalpark. Der Freundeskreis Nationalpark Steigerwald und der BUND Naturschutz setzen sich für die Ernennung Teile des Steigerwalds als Nationalpark ein. Damit würde der Steigerwald – nach dem Bayerischen Wald und dem Nationalpark Berchtesgaden – zum dritten Nationalpark Bayerns werden. Aktuell steht das Projekt jedoch auf Halt, da die bayerische Landesregierung unter Ministerpräsident Söder die Suche eines dritten Nationalparkgebiets vorerst ad acta gelegt hatte.

Aktueller Corona-Hinweis: Der Pfad hat zu den angegebenen Öffnungszeiten geöffnet. Auf dem Pfad selbst muss kein Mundschutz getragen werden, dort können Abstände gut eingehalten werden. Einzig in Café und im Eingangsbereich herrscht Maskenpflicht.

Öffnungszeiten : täglich 9–18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr) – ab November bis 16 Uhr geöffnet

: täglich 9–18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr) – ab November bis 16 Uhr geöffnet Eintrittspreis : Erwachsene 10 Euro; Ermäßigt 9 Euro; Familienticket 22 Euro

: Erwachsene 10 Euro; Ermäßigt 9 Euro; Familienticket 22 Euro Baumwipfelpfad Steigerwald

Radstein 2

96157 Ebrach

Tel. +49 9553 989 – 80102

https://www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Hier geht es zu weiteren Ausflugstipps in Franken.