Hubschrauber schützt Vögel

Elektromeister Rolf Zander steigt in den Sicherheitsgurt und prüft noch einmal den Sitz. Dann setzt er sich auf den Außensitz des Hubschraubers, beugt sich vor. Alles sitzt perfekt. "Ich bin fertig", sagt der Spezialist ganz unaufgeregt und nickt dem Piloten zu. "Dann fangen wir mal an", erwidert Pilot Jürgen Schütz und wirft seinen zweimotorigen Hubschrauber an. Der Rotor dreht sich, es wird laut und windig. Bei dem Fluggerät handelt sich um einen A 109, 2600 Kilo schwer und zwei Mal 420 PS stark. In einer Stunde frisst der Heli 230 Liter Kerosin. Der Rotor kreist immer schneller und schneller. Schon hebt der Hubschrauber ab.

In einer eleganten Schleife fliegt der Heli direkt in Richtung des Strommastes. Die Stromleitungen sind sein Ziel. Denn an Bord hat der Heli 40 Vogelschutzwarnmarkierungen. Und die soll der Elektromeister vom Heli aus auf der obersten Leitung anbringen. "Der Hubschrauber ist mehrere Wochen für das Bayernwerk im Einsatz. Neben der Reparatur kleinerer Seilschäden auf unterschiedlichen Hochspannungsleitungen werden rund 1300 Vogelschutzmarkierungen angebracht", erläutert Volker Strohbach, Service 110 kV Leitungen Oberfranken. Die Vogelschutzmarker erinnern ein bisschen an Fähnchen im Wind. Sie sind etwa 50 Zentimeter lang, 30 Zentimeter breit. Kernstück der Vogelschutzmarkierungen sind schwarz-weiße, bewegliche Plastikteile. Die Markierungen werden einfach auf dem obersten Seil der Hochspannungsleitungen aufgesetzt. Dann werden sie mit einer Spirale gesichert, so dass sie auch bei starkem Wind nicht herunterfallen können.

"Die Vogelschutzmarkierungen sind schwarz-weiß, weil die Vögel diesen Kontrast am besten sehen können. Die Warnbaken verhindern, dass vorbeifliegende Vögel mit den Erdseilen kollidieren", erklärt Bernd Lang, Projektleiter Trassenmanagement Bayernwerk Netz GmbH. "Ja, das ist eine sehr sinnvolle Investition", bestätigt der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz - Erich Schiffelholz. "Diese Maßnahmen sind mit den Naturschutzbehörden abgesprochen. Auch die Routen, auf denen solche Warnbaken montiert werden, sind abgestimmt. Aber die Installation ist wohl sehr spektakulär", sagt Schiffelholz und bedauert, dass er bei der Installation nicht live dabei war. Doch das wird er in den nächsten Tagen nachholen und beobachten.

Tatsächlich haben Feldstudien bewiesen, dass Vögel, wenn sie diese Freileitungsmarkierungen sehen, ihre Flughöhe automatisch anpassen. "Unser Anliegen ist bei allen technisch erforderlichen Eingriffen der größtmögliche Einklang mit Natur und Umwelt", so Bernd Lang.

Die Bayernwerk Netz GmbH hat in den vergangenen Wochen schon Montageflüge in Oberbayern, Niederbayern und in der Oberpfalz getätigt, jetzt werden die erste Vogelwarnbaken im Landkreis Kulmbach montiert. Auftakt für das Projekt ist in Kasendorf, nah am geografischen Mittelpunkt Oberfrankens. Unweit entfernt liegt das Umspannwerk Würgau im Landkreis Bamberg.

Der Hubschrauber nähert sich den Leitungen. "Ich habe beim Anflug wirklich nur die Leitungen im Blick. Ich muss nah ran, aber natürlich nicht zu nah", erklärt der Pilot. Über Funk ist Elektromeister Rolf Zander, der auf seinem Freisitz auf seinen Einsatz wartet, mit dem Piloten verbunden, der Elektromeister korrigiert noch ein bisschen die Position des Helis, denn die Bewegung des Elektromeisters ist eingeschränkt.

Der Helikopter sinkt noch ein paar Meter nach unten. Jetzt ist der Elektromeister ganz nah an der Leitung. "Dann muss ich den Potenzialausgleich machen. Das ist wichtig", erklärt der Elektromeister und hängt eine riesige Zange an die Leitung. Diese Zange ist mit dem Helikopter verbunden. Auch wenn die Leitung keinen Strom führt, so wäre eine Berührung, wenn unterschiedliche Potenziale vorliegen, doch tödlich. Mit ruhigen Bewegungen hängt der Elektromeister dann den Vogelschutzmarker ein. Er steckt die Spirale über die Leitung. "So, fertig. Es kann weitergehen", sagt er. Der Hubschrauber fliegt 25 Meter weiter. Dort beginnt das Prozedere von vorn. Zange einhängen, Potenzialausgleich, Vogelschutzvorrichtung montieren - und go. Zwei Minuten pro Vogelschutzmarkierung veranschlagt der Elektromeister, inklusive Potenzialausgleich und Anflug. 40 solcher Markierungen sind an Bord und sollen innerhalb eines Flugeinsatzes montiert werden.

70 Euro kostet jede einzelne Vogelschutzvorrichtung. Die Montage ist aufwendig - und spektakulär. Denn anders als vom Hubschrauber können die Markierungen nicht angebracht werden. Doch vor allem für Wasservögel, für Störche und Enten und Gänse sind die Vorrichtungen wichtig.

Aktuell werden die Leitungen Kulmbach-Würgau, Kulmbach-Bayreuth und Redwitz-Kulmbach mit solchen Warnmarkierungen ausgestattet. 200 000 Euro lässt sich die Bayernwerk Netz GmbH den Naturschutz kosten. Von unten sind die Markierungen übrigens nur bei genauem Hinschauen erkennbar. Nach den ersten sechs Markierungen kommt der Heli wieder zurück. "Da oben ist eine Gewitterwolke, es ist zu windig", erklärt der Pilot. Aus Sicherheitsgründen setzt der Heli fliegt der Heli Richtung Peesten und setzt dort, im Regengebiet, seine Montagearbeiten fort.