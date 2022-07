Am Freitagvormittag (8. Juli 2022) wurde in Hirschaid ein mit zwei Personen besetzter BMW von der Polizei kontrolliert. Beim Fahrer handelte es sich um einen 49-jährigen Mann aus Bulgarien. Sein 80-jähriger Beifahrer aus Nürnberg machte einen völlig verwirrten Eindruck und gab an, den Fahrer nicht zu kennen. Außerdem schien er auch nicht zu wissen, wo er gerade war und wohin die Fahrt ging, wie die Polizei Bamberg berichtet.

Im Laufe der Kontrolle kam noch eine 51-jährige Frau aus Mazedonien hinzu, die angab, die Schwester des Fahrers zu sein. Bei näherer Befragung verwickelten sich die beiden in Widersprüche, woher sie den Rentner kannten und wohin sie mit ihm wollten.

Bereits Anfang des Monats hatten die Verdächtigen einen Betrugsversuch gestartet

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen bereits Anfang Juli versucht hatten, zusammen mit dem Rentner bei einer Bank in Nürnberg 33.000 Euro von seinem Konto abzuheben. Da dies dem Bankmitarbeiter verdächtig vorgekommen war, wurde kein Geld ausgehändigt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei hatte diesbezüglich bereits Ermittlungen wegen eines versuchten Betrugsdeliktes gegen den Fahrer und seine angebliche Schwester aufgenommen.

Der Rentner übergab den Beamten bei der Kontrolle auch mehrere Bankunterlagen, die bestätigten, dass die beiden Verdächtigen gerade mit ihm zu einer anderen Bankfiliale unterwegs waren. Dort wollten sie wohl einen neuen Abhebeversuch starten.

Sämtliche Unterlagen und auch die Bankkarten des Rentners wurden zu seinem Schutz sichergestellt und an die Nürnberger Kriminalpolizei weitergeleitet. Gegen die beiden Verdächtigen wird wegen versuchten Betruges und gegen den Fahrer zusätzlich auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Steuerhinterziehung ermittelt.