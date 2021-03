Wie die Polizei mitteilt, sind in Hirschaid im Landkreis Bamberg zahlreiche rechtsextreme Flyer am Geländer eines Fußweges angebracht worden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Ein Zeuge bemerkte am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, die Flyer und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten insgesamt 30 Zettel, offenbar von einer rechtsextremistischen Kleinpartei und mit politisch motiviertem Inhalt, fest, die an das Holzgeländer des Fußweges an der Staatsstraße St2260 getackert worden waren. Die Gemeinde Hirschaid kümmerte sich um die Entsorgung der Flyer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den politischen Zetteln geben können, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.