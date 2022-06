Am späten Dienstagabend (21. Juni 2022) ist es in der Luitpoldstraße in Hirschaid zu einem Fahrradunfall gekommen. Dort war ein 62-Jähriger mit seinem Pedelec in nordöstlicher Fahrtrichtung unterwegs.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 44-jähriger Pedelecfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf demselben Radweg. So kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den Radfahrern, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Radfahrer stoßen zusammen - und verletzten sich

Der 62-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu - ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 44-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Pedelecs entstand kein sichtbarer Sachschaden.

