Bei einer Geburtstagsfeier in der Löserstraße in Hirschaid kam es am Samstagabend (12. März 2022) zu einer Körperverletzung, berichtet die Polizei. Ein nicht eingeladener Mann attackierte einen 53-Jährigen.

Keiner der Gäste kannte den Angreifer. Der rund 50-Jährige mit schwarzem Haarkranz ist etwa 1,90 Meter groß. Er war sichtlich angetrunken und tanzte kurzzeitig auf dieser Feier.

Feier in Hirschaid: Gast erleidet Nasenbeinbruch

Draußen stieg er auf sein mitgebrachtes Fahrrad und schlug im Vorbeifahren einem 53-jährigen Gast der Geburtsfeier ins Gesicht. Das Opfer stürzte und erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Der unbekannte Mann flüchtete auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.