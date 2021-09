Zur diesjährigen internationalen Woche des Landkreises Bamberg werden die ersten drei Skulpturen der Kunstbegegnungen am Main-Donau-Kanal bei Hirschaid, Altendorf und Neuses a.d.R. aufgestellt, berichtet das Landratsamt Bamberg. Wer die Bildhauerinnen vor Ort bei ihrer Arbeit kennenlernen möchte, hat ab dem 13. September 2021 dazu Gelegenheit. Cissy van der Wel (Utrecht) wird im Hof der Korbflechterei Friedrich in Altendorf bis zum 16. September 2021 ihre Skulptur „On taking root“ fertigstellen. Direkt an der Kanalroute des RegnitzRadwegs gegenüber der Kläranlage Eggolsheim verleiht Emanuela Camacci (Rom) ihrem Kunstwerk „Between“ den letzten Schliff. Petra Langes „Wasserblume“ ist dann schon fertig und wird auf dem Kanaldamm zwischen Hirschaid und dem Kraftwerk bei Strullendorf aufgestellt.

Eine Fotoausstellung zeigt vom 13. bis zum 25. September 2021 die Entwürfe aller acht geplanten Skulpturen. Die Ausstellung im Hof der Korbflechterei Friedrich in Altendorf ist Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr frei zugänglich.

Am Mittwoch (15. September) ist das Flussparadies Franken von 14 bis 17 Uhr mit einem Infostand ebenfalls vor Ort und freut sich über interessierte große und kleine Besucher. Der Eintritt ist frei. Es werden aber sehr gerne Spenden für die Weiterführung der Kunstbegegnungen angenommen. Denn in den nächsten Jahren soll jeweils ein weiteres Kunstwerk am RegnitzRadweg dazu kommen.